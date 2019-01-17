Korkunç olay! Kardeşiyle telefonda konuşurken öldürdüler Avustralya'nın Melbourne kentinde kaybolan 21 yaşındaki Aiia Maasarwe’nin, kardeşiyle telefonla konuştuğu sırada öldürüldüğü belirlendi.

Avustralya’da kaybolan 21 yaşındaki kadının, kardeşiyle telefonda konuşurken öldürüldüğü ortaya çıktı. 21 yaşındaki Aiia Maasarwe’nin cesedi, Okyanusya ülkesi Avustralya’nın Melbourne kentinde bu sabah bulundu. Polis, İsrail vatandaşı genç kadının dün akşam komedi şovundan dönerken, kardeşiyle telefonda görüşürken öldürüldüğünü duyurdu. Kardeşinin, telefonun yere düşmesinin yanı sıra başka sesler de duyduğu bildirildi. Polis, cinsel saldırı sorularını yanıtsız bırakırken, katil henüz bulunamadı.

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