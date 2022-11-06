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Dünya Korkunç kaza! Yolcu uçağı göle düştü!
Dünya

Korkunç kaza! Yolcu uçağı göle düştü!

Tanzanya'da bir yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bilgiye erişilemedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 12:36:00 -
Korkunç kaza! Yolcu uçağı göle düştü!

Tanzanya'da bir yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri gönderilirken ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz net bilgiye erişilemedi.

Precision Air'e ait uçağın, ülkenin kuzeybatısındaki Bukabo şehrine inmeden az önce göle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yerel saatle 10.50'de meydana geldiği duyuruldu.

Bölge polis sorumlusu William Mwampanghale, uçaktaki yolcu sayısına veya kazada ölenlerin sayısına dair henüz doğrulanmış bilginin olmadığını belirtti.

Yerel medyadaki haberlere göre, uçakta 49'u yolcu olmak üzere 53 kişi bulunuyordu.

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