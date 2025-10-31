  • İSTANBUL
Korkunç kaza! Takla atarak şarampole uçtu! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atarak yol kenarına uçtuğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Yol kenarına devrilen aracın sürücüsü kazada yaralandı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği aracın yol kenarına uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

