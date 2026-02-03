İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

HAYTAP resmi internet sitesinde yer verilen “Sahiplendiriyoruz” başlıklı afişlerde, küçük çocuklar sahipsiz köpekmiş gibi sunuluyor. Afişler arasında bulunan bir kız çocuğuna ait fotoğrafta; “5 yaşındaki kızımızı sahiplendiriyoruz. Aşıları tam” ifadeleri yer alırken, başka bir afişteki erkek çocuğu fotoğrafında ise; “Taşınacağımız için sahiplendiriyoruz. Adıyla çağırınca bakıyor” gibi ifadeler yer alıyor. HAYTAP’ın imza attığı rezaletin en iğrenç yanı ise, çocukların boynuna “Annem istemiyor. Komşular rahatsız olduğu için sokağa saldık” gibi köpeklerin istenmemesine ilişkin ifadelerden oluşan tasmalar bulunması.

İtperestlerin siyonistler tarafından fonlandığının ispatı!

HAYTAP’ın sitesinde uzun süredir yer verilen rezalete vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Epstein'in savunucuları tek tek dökülüyor!”, “Sözde hayvan savunuculuğu adı altında çocuklara tasma takmak tamamıyla bilinçli olarak insanları hayvanlaştırma girişimidir!”, “Bu rezalet, itperestlerin siyonistler tarafından fonlandığının ispatıdır. Çünkü onlar da insanları hayvan olarak görüyorlar” şeklindeki ifadelerle yapılan iğrençliği kınadılar.