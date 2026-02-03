  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler Van’da bayraksız Çorum’da arsız! Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğine destek mesajı Trump'a zorba iması DMM'den “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddialarına yalanlama SGK Uzmanı Murat Özdamar, Akit için yazdı: Bu maaşı çalışanlar da alabilir çalışmayanlar da Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Gündem İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!
Gündem

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Türkiye’de sokak köpeklerinin sayısının artması ve her yeri işgal ederek adeta insanları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getirmek için mücadele veren itperestlerin çatı kuruluşu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), 'köpek sahiplendirmeye özendirme' kisvesi altında iğrenç bir provokasyona imza attı.

HAYTAP resmi internet sitesinde yer verilen “Sahiplendiriyoruz” başlıklı afişlerde, küçük çocuklar sahipsiz köpekmiş gibi sunuluyor. Afişler arasında bulunan bir kız çocuğuna ait fotoğrafta; “5 yaşındaki kızımızı sahiplendiriyoruz. Aşıları tam” ifadeleri yer alırken, başka bir afişteki erkek çocuğu fotoğrafında ise; “Taşınacağımız için sahiplendiriyoruz. Adıyla çağırınca bakıyor” gibi ifadeler yer alıyor. HAYTAP’ın imza attığı rezaletin en iğrenç yanı ise, çocukların boynuna “Annem istemiyor. Komşular rahatsız olduğu için sokağa saldık” gibi köpeklerin istenmemesine ilişkin ifadelerden oluşan tasmalar bulunması.

 

İtperestlerin siyonistler tarafından fonlandığının ispatı!

HAYTAP’ın sitesinde uzun süredir yer verilen rezalete vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Epstein'in savunucuları tek tek dökülüyor!”, “Sözde hayvan savunuculuğu adı altında çocuklara tasma takmak tamamıyla bilinçli olarak insanları hayvanlaştırma girişimidir!”, “Bu rezalet, itperestlerin siyonistler tarafından fonlandığının ispatıdır. Çünkü onlar da insanları hayvan olarak görüyorlar” şeklindeki ifadelerle yapılan iğrençliği kınadılar.

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!
Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

Yerel

Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Yaşam

Dehşet anları kamerada! Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

HAYTAP hayvanı yapanların kısaltılmış hali mi

Ahmet

HAYTAP hayvanı tapanların kısaltması mı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23