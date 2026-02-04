Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu hakkında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.
