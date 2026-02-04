  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında Masada kritik meseleler var! Başkan Erdoğan Mısır'da Bakanlık harekete geçti! Sanal kumar oynayan polis sayısı artıyor CHP’li Nilüfer Belediyesinde skandallar silsilesi! Rüşvetin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun Rusya'nın enerji musluğu kesildi! Petrol ve doğal gaz gelirlerinde tarihi çöküş
Gündem Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu hakkında...
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu hakkında...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! Ekrem İmamoğlu hakkında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

 

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi
İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Gündem

İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Gündem

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A g

Bu nasıl haber diğer üç kişi kim

Hüsnü Aslanoğlu

"Bir elimde Güneş, bir elimde Ay" özgüveni ve yaradılıştan gelen yetersizliği ile aşırı ihtirası, Ekremi bu noktaya getirmiştir. Allah affetsin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23