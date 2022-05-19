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Yerel Korkunç: Asansörde sıkışan şahıs böyle kurtarıldı!
Yerel

Korkunç: Asansörde sıkışan şahıs böyle kurtarıldı!

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 11:00:00 -
Korkunç: Asansörde sıkışan şahıs böyle kurtarıldı!

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kasapta meydana gelen olayda, bir kişi asansörde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan şahıs, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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