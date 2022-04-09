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Yerel Korkuluklara sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Yerel

Korkuluklara sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Adıyaman’da, ahırın pencere korkulukları arasından geçmek isterken sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 01:00:00 -
Korkuluklara sıkışan köpeği AFAD kurtardı

Adıyaman’da, bir ahır pencere korkuluklarına sıkışan sokak köpeğini AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar Köyünde Ali Küçükdoğan’a ait ahırın pencere korkulukları arasından geçmek isteyen bir sokak köpeği demir korkuluk arasında sıkıştı.

AFAD sıkışan köpeği kurtardı

Sokak köpeğini fark eden vatandaşlar köpeği bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca durumu AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı.

Her hangi bir yaralanması bulunmayan köpek daha sonra serbest bırakıldı.

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