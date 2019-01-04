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Korkudan BM'ye şikayet ettiler!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti.

04 Ocak 2019 Cuma 06:19
Korkudan BM'ye şikayet ettiler!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini BM'ye şikayet etti.

Rum yönetiminin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, Türkiye’nin sözde Rum Kıta Sahanlığı ve Münhasir Ekonomik Bölgesi içerisinde kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikayet mektubu gönderdi.

RESMİ BELGE OLARAK YAYINLANDI

12 Aralık tarihli mektup, 31 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler resmi belgesi olarak yayınlandı. 

Mektupta, “Barbaros Hayreddin Sismik Arama Gemisi'nin ada etrafında yasadışı faaliyetler yürüttüğü" iddia edildi.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, KKTC hükümetinden aldığı ruhsatlarla Kıbrıs açıklarındaki parsellerde sismik arama faaliyetleri sürdürüyor.

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon havzalarında sondaja başlamaya da hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:19
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