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Dünya Korku filmi sahnesini aratmadı! Dev hortum paniğe neden oldu
Dünya

Korku filmi sahnesini aratmadı! Dev hortum paniğe neden oldu

ABD’nin Texas eyaletinde çıkan ve paniğe neden olan dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer vatandaşlara dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 19:28:00 - 2022-05-24 19:38:42

ABD’nin Texas eyaletinde çıkan dev hortum korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ABD’nin Texas eyaletine bağlı Morton’da hortum meydana geldi. O anlar yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji servisi, bölge halkına dışarı çıkmama ve dikkatli olma uyarısında bulundu.

"Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun" 

Uyarıda ayrıca, hortumun araçlara ve çatılara zarar vermesi beklendiği vurgulanarak, "Kendinizi savrulan enkaz parçalarından koruyun" denildi.

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