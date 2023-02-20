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Yaşam Korku dolu anlar! Hatay'daki depremin şiddeti kameraya yansıdı
Yaşam

Korku dolu anlar! Hatay'daki depremin şiddeti kameraya yansıdı

Hatay'daki 6.4'lük deprem, bir binanın çatı katında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 23:43:00 - 2023-02-21 00:13:40

Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem bir çatı katında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda leğende bulunan su sallantı ile döküldü.

Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. İskenderun ilçesinde bir binanın teras katında bulunan güvenlik kamerasına deprem anı saniye saniye yansıdı.

Deprem ile birlikte leğendeki suyun sağa sola giderek dökülmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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