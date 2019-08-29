Korgeneral Pekin'den operasyon mesajı: ABD'ye ayar çekmemiz gerekiyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

PKK'nın uzantıları YPG ve PYD'ye yönelik operasyonlarımıza ilişkin değerlendirmelerde bulunan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Hem yurtdışında başlayan Kıran-1 ve Kıran-2 Operasyonu hem de Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 Harekatları, Suriye ve Türkiye'de yapılan operasyonlarla bir bütün olarak düşünülmeli." dedi.

"PKK'ya hem yurtiçinde hem de Kuzey Irak'ta alan bırakmamak üzere bütün bölgeleri kontrol altında tutmak zorundayız." ifadelerini kullanan Pekin şunları söyledi:

"Türkiye Suriye'deki güvenli bölge konusunda ABD ile anlaştı. Sonuçta bir müşterek harekat merkezi kurularak mutabakata varıldı. Bu matabakat kapsamında keşifler yapıldı ve yakında bölgeye kara birlikleri de girecek. PKK'nın silahlı gücü biraz daha güneye çekilecek. Bu mutabakatta en önemli konu ABD ve İsrail'in desteğindeki PKK'nın orada kurduğu yapıyı bozmak. Amerika ise bunu bozdurmak istemeyerek zaman kazanmaya çalışıyor. İsteğimizi uzlaşma yolu ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. ABD ise yerleşim yerlerine girilmesini istemiyor. Bunun anlamı şu ki ABD Türkiye'yi oyalıyor. ABD, Türkiye'yi orada kurulacak bir terör devletine razı etmek istiyor. Türkiye buraya girdiğinde ABD istediğimize müsaade etmezse bölgede savaşa ihtiyaç duyulacak. Düzenleyeceğimiz harekat İsrail ve ABD'nin istihbarat ve askeri, Suudilerin de para desteği ile ayakta duran YPG'ye yönelik olacak.

'ABD Münbiç konusunda da sözlerini tutmuyor'

Türkiye'nin hala üzerinde durduğu Münbiç konusu da var. ABD bu konuda da verdiği sözleri tutmuyor. Hem Fırat Kalkanı hem de Zeytindalı Harekatı ile girdiğimiz bölgelerde Türkiye gerekli düzeneği kurdu. Sorunumuz şu anda İdlib konusu.

Rejim güçleri İdlib'de, Halep'e kadar yani M5 ve M4 otoyolunu kontrol edecek şekilde orada olacaklar. Geri kalan kısmı ise Türkiye'nin kontrolüne bırakacaklar. Bu uzlaşma gerçekleşecek mi? Bunu 16 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek Astana Toplantısı'nda göreceğiz. Astana Toplantısı hem Türkiye hem Rusya hem de İran için önemli bir ihtiyaç. Türkiye Astana Toplantısı ile Rusya'yla birlikte ABD'yi dengelemeye çalışıyor.

'Rusya'nın bize ihtiyacı var'

Putin ve sayın Erdoğan Rusya ile olan ilişkilerimize stratejik açıdan yaklaşıyor. Rusya biliyor ki onların yanında olmadığımız taktirde bölgede etkin olmaları mümkün değil. Rusya'nın Doğu Akdeniz'e geçmesi için boğazlara ihtiyacı var. Güney emniyeti için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Rusya'nın hem Çin'e karşı bir açıklığı var hem de NATO'ya ve ABD'ye karşı zaafiyeti var.