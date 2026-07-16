Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri ordusunun taarruz kararını duyurmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Mehr Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, kritik öneme sahip Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda şiddetli patlamalar meydana geldi. Yaşanan bu hareketli dakikalara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.
Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.