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Gündem Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!
Gündem

Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu!

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun taarruz kararını duyurmasının ardından Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Mehr Haber Ajansı'nın geçtiği bilgilere göre, kritik öneme sahip Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda şiddetli patlamalar meydana geldi. Yaşanan bu hareketli dakikalara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.

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Yorumlar

neymiş iran yeniyormuş gercek nedir

bundan önceki durumda 50 milyar dolar zararı vardı iranın bu 3 adnın vurlmasıyla toplam zarar 75 milyar dolara cıktı petrol doğalgaz tesileri demek para demek amerikanın umurunda değil nasılsa araplar karsuılıyor paralrı
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