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Yerel Köprüye çıkan genç kızı kurtarmak isterken kollarından kayıp gitti! Feci anlar böyle kaydedildi
Yerel

Köprüye çıkan genç kızı kurtarmak isterken kollarından kayıp gitti! Feci anlar böyle kaydedildi

Diyarbakır’da köprüye çıkan genç kız kurtarılmaya çalışılsa da vatandaşın elinden kurtulup aşağı düştü. O anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 23:56:00 - 2022-06-19 00:27:33

Diyarbakır’da köprüye çıkan genç kız kurtarılmaya çalışılsa da vatandaşın elinden kurtulup aşağı düştü. O anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti alt üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprüye çıkan genç bir kız çevredekilerin ikna çabalarına rağmen aşağı inmedi.

Kurtarmak isterken kollarından kayıp gitti

Boşluk anını yakalamak isteyen bir kişi tutmak isterken ellerinden kaçırınca genç kız 5 metre yükseklikten aşağı atladı. Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O anlar anbean kaydedildi

Genç kızın atlama anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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