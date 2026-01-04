  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Eski bakan fenalaştı! Ailesi 112’yi arayıp yardım istedi

ABD’nin haydut uygulaması sürüyor: Maduro ve eşi federal gözetim merkezine sevk edildi

CHP’liler İETT’yi böyle batırdı! 20 milyar liralık zararın detayları

Zelenski'den Putin'i çıldırtacak Maduro çıkışı! Dünyaya öyle bir mesaj verdi ki yer yerinden oynayacak: Sıradaki kim biliyorsunuz!

Satılmış ruhların davet ettiği işgal!

Şam'da gece yarısı patlama sesleri! Mezze Askeri Havaalanı çevresi roketlerle vuruldu

Pekin'den Washington'a çok sert "hegemonya" salvosu! Çin'den ABD'ye Venezuela muhtırası

ABD'li Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den İsrail'i kızdıracak karar!

İsrail'den, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarına destek!

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı
Gündem Köprüde lodos kalkanı: İETT otobüsü motosikletlilere siper oldu
Gündem

Köprüde lodos kalkanı: İETT otobüsü motosikletlilere siper oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da hızı saatte 85 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle devrilme tehlikesi yaşayan motosiklet sürücülerinin imdadına İETT şoförleri yetişti. Otobüsler, motorculara rüzgar kalkanı oluşturarak güvenli geçiş sağladı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli lodos, özellikle boğaz geçişlerinde hayatı durma noktasına getirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lodosun hızı zaman zaman 85 kilometreye kadar çıkarken, iki teker üzerinde ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle savrulan ve ilerlemekte güçlük çeken motosikletlilere, aynı istikamette seyreden İETT otobüsleri eşlik etti.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde şiddetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun hızı kent genelinde zaman zaman 85 kilometreye çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosiklet sürücüleri ise lodos nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikte ilerlemekte zorlanan motosikletlilere İETT otobüsleri eşlik etti.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan şiddetli lodos hem araç sürücülerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. 3 Ocak Cumartesi günü etkili olmaya başlayan şiddetli lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Hızı zaman zaman 85 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle köprüden geçmekte zorlanan motosiklet sürücülerine İETT otobüsleri siper oldu. Köprüyü geçene kadar otobüsler yavaşlarken, motosiklet sürücüleri ise otobüsün uzun süre yanında ilerledi. İETT otobüsü şoförleri, motosiklet sürücülerinin köprüden güvenle geçmelerini sağlarken o anlar araç kameralarına yansıdı.

O ANLARI ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

Görüntülerde otobüsün motosikletlilerin köprüden güvenle geçmelerini sağlamak için yavaşladığı, motosiklet sürücülerinin ise köprü boyunca otobüsün yanında ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerden bazıları şoföre korna çalarak teşekkür ederken, İETT otobüsü şoförü ise motosikletlilere selam vererek yoluna devam ediyor.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Gündem

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak

Yaşam

Meteoroloji’den Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 8 kuvvetine ulaşacak

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Yerel

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kritik açıklama
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kritik açıklama

Yaşam

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından kritik açıklama

Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...
Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...

Yerel

Meteoroloji ayrı, Valilik ayrı uyardı! Marmara'yı şiddetli bir...

Meteoroloji uyardı! Şiddetli geliyor
Meteoroloji uyardı! Şiddetli geliyor

Gündem

Meteoroloji uyardı! Şiddetli geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23