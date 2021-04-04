Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar? Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?

Köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan son dakika müjdesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Köprü ve otoyol ücretleri) Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor.” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamalarından sonra köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin zamlanıp zamlanmayacağı da merak edilmeye başlandı. Peki Osmangazi Köprüsü otomobil geçiş ücreti ne kadar? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021 ne kadar? İşte köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2021.

1. Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Otomobil13,25 TL

Hafif Ticari Araç17,00 TL

Motosiklet5,25 TL

2. Köprü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) geçiş ücreti ne kadar?

Otomobil13,25 TL

Hafif Ticari Araç 17,00 TL

Motosiklet 5,25 TL

3. Köprü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Otomobil27,50 TL

Hafif Ticari Araç 36,50 TL

Motosiklet 19,90 TL

3. Sınıf Araç 67,50 TL

4. Sınıf Araç 171,50 TL

5. Sınıf Araç 213,50 TL

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

Otomobil147,50 TL

Hafif Ticari Araç 236,00 TL

Motosiklet 103,00 TL

3. Sınıf Araç 280,00 TL

4. Sınıf Araç 371,50 TL

5. Sınıf Araç 468,50 TL

Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2021 ne kadar?

Otomobil/Kamyonet 46 TL

Minibüs 69 TL

Otoyol geçiş ücreti 2021 ne kadar?

KGM Anadolu Otoyolu Anadolu (Çamlıca)-Akıncı (Ankara) 37,50 TL

İzmir-Çeşme Otoyolu Seferihisar-Çeşme 5,75 TL

İzmir-Aydın OtoyoluIşıkkent-Aydın Batı7,50 TL

KGM Çukurova Otoyolları Adana Doğu Alın-Şanlıurfa 23,25 TL

KGM Çukurova Otoyolları

Niğde Kuzey-Mersin Alın21,25 TL

KGM Avrupa Otoyolu Mahmutbey-Edirne 18,50 TL

Gebze-Orhangazi-İzmirOsmangazi Köprüsü-İzmir Çıkış 367,00 TL

Kuzey Çevre Otoyolu Fenertepe-Kurnaköy 88,50 TL

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Çatalca-Fatih 31,00 TL

Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Kurnaköy-Sevindikli Kuzey 71,50 TL

Ankara-Niğde Otoyolu Ankara Gölbaşı-Niğde Gölcük 144,50 TL