Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu.

"Geri ödenecek"

Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu mağduriyeti yaşayan 310 bin'in üzerindeki İstanbullunun, sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla, bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

Benim bu konuyla ilk işim inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz."

"Davalardan feragat edeceksiniz"

"Bu yapacağımız düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz.

İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi. Davalardan feragat edeceksiniz.

Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek."