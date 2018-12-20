0553 313 94 23

Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, köprü geçiş cezaları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara müjdeyi verdi. Yıldırım, cezaların silineceğini söyledi.

20 Aralık 2018 Perşembe 19:10
Köprü geçiş cezalarıyla ilgili flaş gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu.

"Geri ödenecek"

Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu mağduriyeti yaşayan 310 bin'in üzerindeki İstanbullunun, sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla, bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

Benim bu konuyla ilk işim inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz."

"Davalardan feragat edeceksiniz"

"Bu yapacağımız düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz.

İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi. Davalardan feragat edeceksiniz.

Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:10
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. köprü geçiş cezaları

YORUM YAZ

  • oğuzhan develioğuzhan develi53 dk önce
    demek oluyor kı sayın yıldırım yavas yavas ıstanbula goz kırpıyor manıdar degıl mı sızce

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama
  1. NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme..
  2. Interpol'dan korkutan DAEŞ uyarısı!
  3. B vitamini nelere iyi gelir?
  4. Evde nane sabunu yapımı
  5. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
  6. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
  7. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
  8. "İslam barıştır, İslam umuttur"
  9. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
  10. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
  11. Postür bozukluğu nedir?
  12. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
  13. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
  14. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
  15. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
  16. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
  17. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
  18. Renklerin insan psikolojisine etkisi
  19. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
  20. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Dev şirkete kayyım atandı
Dev şirkete kayyım atandı
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'