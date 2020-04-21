  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü

2020-04-21 23:11:05 -
Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Maksutlu Mahallesi'nde A.E. (35) ve F.E. (27) ile İ.A (62) ile İ.A (19) arasında köpeğin araca zarar vermesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayı görüp kavgaya karışan E.A (35), dayısı A.E (42) ile kuzeni F.E'yi (28) silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Dayı ve yeğinin cenazeleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra silahıyla birlikte yakalandı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin mahallede güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı