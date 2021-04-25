KOP Tüneli 2023'te hizmete sunulacak

Bayburt temasları kapsamında Kop Tüneli’nin yapım çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli bilgiler paylaştı.

Maliyeti 1.8 milyon TL

Kop Tüneli’nin proje maliyetini 1 milyar 850 milyon lira olarak açıklayan Karaismailoğlu, şunları aktardı: “İnşaatta bugüne kadar 6 bin 986 metre kazı-destekleme, 4 bin 498 metre nihai kaplama betonu imalatı gerçekleştirdik. Bu yıl bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton imalatı yapacağız. 6.5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli’nin yapılmasıyla güzergâh 6.5 kilometre kısalacaktır. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar kesintisiz ulaşım liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecektir.” Karaismailoğlu, “Tünelin hizmete girmesiyle birlikte zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkânı doğacak. Projemizi 2023 yılı itibarıyla tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Tünelin devreye girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlayacağız” dedi.

Hedef büyük

Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı. Bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 703 kilometreye taşıdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu 647 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız.”

Yatırımlar sürüyor

Demir ve hava yolu yatırımlarının devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Bir taraftan da uzay çalışmalarımız sürüyor. Uydularımızı bir bir atıyoruz. Uydularımızı yörüngelerine yerleştirip onların testlerini yapıyoruz. Yeni uyduların imalatlarının hazırlıklarına devam ediyoruz. Ayrıca Ankara’da yerli uydu çalışmalarımız var. 19 yıllık atılımları biz de üzerine koyarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük, bu sorumluluğun altından kalkmak için biz de gece gündüz memleketin her noktasında çalışma arkadaşlarımızla beraber olup onları motive ediyoruz. Ayrıca yaptığımız işleri, hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak için bölgeleri sık sık ziyaret ediyoruz.”

Yerli imkanlarla 5G'ye gireceğiz

Öğrencilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G’nin Türkiye’de ve dünyada tartışıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ama biz yerli imkânlarla 5G’ye girme inancındayız. O yüzden yerli imkânları da geliştirmek için önemli çalışmalarımız var. Hem özel sektör kuruluşları hem kamu kurumları yerli 5G’ye girmek için gerekli her adımı atıyor. Çalışmalar, önümüzdeki yıllarda gelişerek artacak. 5G de tabii tam netleşmiş değil aslında sürekli üzerine koyuluyor. O yüzden bizim de o konuda önemli çalışmalarımız var.”