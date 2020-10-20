  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor
Spor

Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Gerçekleri söyleyen bir insanım, doğruları savunan bir insanım, ilk on bizim hedefimiz. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bu bizim için büyük başarı bu sene" - (Gaziantepspor maçı) "Onlar da galibiyete hasret bir takım, iyi bir takım. Oradaki maçın çekişmeli olacağını düşünüyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:46:53 -
Konyaspor ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyor

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor için ligdeki bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Takımını Gaziantepspor maçına hazırlayan Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Kayacık Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kartal, bir gazetecinin, "Konyaspor lig bitiminde ilk 5 içerisinde yer alabilecek mi?" sorusuna, böyle bir hedefin ortaya konabilmesi için bütçe gerektiğini kaydetti.

Bu bütçenin karşılığında da takımda oyuncu derinliğinin olması gerektiğini ifade eden Kartal, "Şu an için takım içerisinde çok fazla bir derinliğimiz yok. Bizim hedefimiz ligi ilk 10 da bitirmek. Bu beş de olabilir, on da olabilir, iki de olabilir, bir de olabilir. Beş, üç ben bunlara fazla takılmıyorum, gerçekçi olmamız lazım. Hayalci olmamamız lazım, bizim gerçeğimiz bu. Konyaspor gerçeği bu." ifadelerini kullandı.

Takıma oyun felsefesini oturtmaya çalıştığını, bunun için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, arkaya yaslanan değil, atak ve açık oynayan bir futbol tarzını benimsediğini dile getiren Kartal, "Olmayacak bir şeylerin hayalin peşinde koşmadım, gerçekleri söyleyen bir insanım, doğruları savunan bir insanım ilk 10 bizim hedefimiz. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bu bizim için büyük başarı bu sene. Yüksek beklentiler için takıma en az 4-5 tane çok kaliteli futbolcunun mutlaka katılması şart." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın gol yolları için alınan Ukraynalı futbolcu Artem Kravest için "iyi bir oyuncu" değerlendirmesinde bulunan Kartal, Türkiye liglerini tanıyan bir oyuncu olduğu için kendisini takıma transfer ettirdiğini kaydetti.


- Gaziantepspor maçı


Konyaspor'un deplasmanda karşılaşacağı Gaziantepspor maçı için değerlendirmelerde bulunan Kartal, Gaziantepspor'un geçtiğimiz hafta Antalyaspor yaptığı karşılaşmada 9 kişi kalmasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılmayı başardığını anımsatarak, "Onlar da galibiyete hasret bir takım, iyi bir takım. Oradaki maçın çekişmeli olacağını düşünüyorum." dedi.

Kartal ayrıca, çalışmayı seven çok iyi bir takım olduklarını, eldeki oyuncularla da sene içinde en iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Uzaktan eğitimde şok! Mikrofonu açık kalan öğrencinin sözleri sonrası öğretmen neye uğradığını şaşırdı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrencinin öğretmenine hakareti yayına yansıdı...
Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay
Siyaset

Bahçeli'nin yüzünde dikkat çeken detay

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin burnundaki kızarıklık dikkat çekti.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay