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Spor Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi değişti!
Spor

Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi değişti!

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 13:59:00 -
Konyaspor-Beşiktaş maçının hakemi değişti!

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçın yardımcı hakemi değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ekrem Kan'ın kayınpederinin vefatı sebebiyle müsabakada Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

 

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