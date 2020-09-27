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Spor Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar
Spor

Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı - Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, yedek kulübesinde yer aldı - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği ile oynadıkları karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişikliğe gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:53:04 -
Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

KONYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Rio Ave mücadelesinin ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Portekiz temsilcisi Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşmasının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yalçın, Rio Ave maçının 11'inde yer alan kaleci Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens'in yerine İttifak Holding Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu, Vida, N'Sakala, Mensah ve Atakan Üner'e şans verdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Mensah, Atakan Üner, Adem Ljajic, Boyd ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkmayan Josef De Souza kadroya dahil edilmedi.

Sergen Yalçın, dün lisansı çıkarılan Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a yedek kulübesinde yer verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında siyah-beyazlı ekibin başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıkması ve 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından yeniden takımının başına geçti.


- İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik


İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Kartal, Farouk Miya ve Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic'in yerine kadroda Abdülkerim Bardakcı ve Milosevic'e yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Ev sahibi ekipte antrenmanda sakatlanan Alper Uludağ, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri Oğuz Kağan Güçtekin, Samuel Eduok ve Artem Kravets, yedek kulübesinde yer aldı.

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