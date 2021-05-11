Konya’da vatandaşların bilgileri çalındı mı? Konya Büyükşehir Belediyesi hacklendi mi?

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne siber korsanların yaptığı saldırıda yaklaşık 1 milyon kişiye ait bilgilerin çalındığı öğrenildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Sözcü’nün haberine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber korsanların düzenlediği saldırıda, belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da aralarında bulunduğu 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı. Belediye tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırganın T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinden oluşan çok sayıda kişiye ait bilgileri satılığa çıkardığı tespit edildi.

Emniyet'in konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Son dönemde yurtdışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır. Belediyemiz sistemlerine de 29.03.2021 tarihinde yoğun şekilde saldırılar yapılmıştır. Bu esnada web sayfamızda açık şekilde yayınlanan veriler ve bu verilerle ilgili erişim loglarından sızıntı olduğu, ayrıca içinde çok az sayıda kişisel e posta ve telefon numarası bulunduğu da tespit edilmiştir.

30.03.2021 tarihi itibari ile USOM ve emniyet konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Söz konusu olay şu an yargı aşamasında, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacağız. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya ve bilişim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz."