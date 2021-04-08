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Gündem Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı
Gündem

Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:53:00 -
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun naaşı Trabzon'a uğurlandı

Konya Askeri Terminali'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gençcelep'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan şehit Gençcelep'in naaşı, memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Şehidin eşi Nurcan, çocukları Kaan ve Kayra ile annesi Nuray, babası Mehmet Gençcelep tören sırasında gözyaşı döktü.

Şehit yakınları da törenin ardından, naaşın götürüldüğü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, Trabzon'a gitti.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, yetkililer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan ve polisler katıldı.

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