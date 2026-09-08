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Yerel Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimine 380 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konuldu
Yerel

Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimine 380 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konuldu

Yeniakit Publisher
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Konya'da trafikte sopalı saldırı girişimine 380 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konuldu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Meram'daki eylemin şüphelisi H.D.'nin olayın yaşandığı gece Taşkent ilçesinde gözaltına alındığını duyurdu.

Konya'da trafikte elinde sopayla başka bir sürücüye saldırı girişiminde bulunan şahsa toplamda 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, olayda kullanılan araç da 60 gün trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan eylemin Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Şüpheli H.D. isimli şahıs, ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar neticesinde olayın yaşandığı gece Taşkent ilçemizde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Para cezasının, "Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etmek veya Bu Amaçla Araçtan İnmek" fiili kapsamında uygulandığı açıklamada bildirildi.

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