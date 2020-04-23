Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar sessiz

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan’daki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Konya’da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessiz kaldı.

Konya’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sessizliğe bürünen şehirde kısıtlamadan muaf olanların dışında kimsenin dışarıya çıkmadığı görüldü. Kentin en yoğun yerlerinden Mevlana Meydanı, Mevlana Caddesi, Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de boş kaldı. Polis ekipleri ise devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.

Perşembe ve Cuma günleri saat 09.00 ila 14.00 arasında açık olacağı açıklanan marketlerin de sabah saatlerinde boş olduğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması Konya ve diğer büyükşehirler ile Zonguldak’ta Pazar gecesi saat 00.00’da sona erecek.