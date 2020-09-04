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Aktüel Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü
Aktüel

Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 00:28:32 -
Konya'da otomobil şarampole devrildi bir kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Mustafa Akan idaresindeki 07JS 967 plakalı otomobil, Yalıhüyük-Seydişehir yolunun Suğla Baraj yolu mevkisinde, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa Akan ile otomobilde bulunan annesi Meryem ve Ali Akan yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Akan, hayatını kaybetti, ağır yaralı Mustafa Akan Konya'ya sevk edildi.


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