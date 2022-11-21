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Yerel Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü
Yerel

Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

Konya'da içinde su bulunmayan kanala düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 09:58:00 -
Konya'da otomobil kanala düştü: 3 ölü

Konya'da Mazlum Sarı yönetimindeki otomobil, Konya - Aksaray karayolunun 32'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ Artırma Tesisleri'nin karşısında bulunan, içinde su olmayan kanala düştü.

Sürücü ile araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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