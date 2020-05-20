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Konya'da ormana atılan onlarca otomobil lastiği tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:47:39 -
Konya'da ormana atılan onlarca otomobil lastiği tepki çekti

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alandaki dere yatağına atılan onlarca otomobil lastiği, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Seydişehir-Antalya kara yolundaki Tınaztepe Mevkisi'ndeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yürüyüş yapan doğa severler, dere yatağında yüzden fazla boyanmış otomobil lastiği gördü.

Oksijen deposu Toros Dağlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye atılan ve oluşturduğu çirkin görüntünün yanı sıra doğal bitki ve hayvan yaşamını olumsuz etkileyen otomobil lastikleri tepki çekti.

Bölgede doğa yürüyüşü yaptığı sırada lastikleri gören Adnan Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yürüyüş yaptığını, ormanlara çöpler atıldığını, ağaç katliamı yapıldığını çok gördüğünü ancak böyle bir manzarayla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Atılan lastiklerin insan eliyle yapılmış bi doğa katliamı olduğunu ifade eden Taşçı, şunları kaydetti:

"Yüzün üzerinde araç lastiği var. Üşenmeden getirilmiş, bu pırıl pırıl akan suyun içine, yemyeşil ormanın içine, toprağın içine atılmış. Hangi mantıkla neye hizmet için yapılmış anlamış değiliz. Maalesef insanımıza doğayı korumayı nasıl anlatacağız, nasıl öğreteceğiz bir türlü çözemedik. Gerçekten üzgünüz."

Taşçı, lastiklerin ormanlık alandan alınması için yetkililerden yardım istedi.

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