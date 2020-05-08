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Yerel

Konya'da köpek kavgası! Baba-oğul öldürüldü

Konya'nın Çumra ilçesinde komşu ailelerin köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu öldürüldü, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:36:00 - 2020-05-08 17:39:51
Konya'da köpek kavgası! Baba-oğul öldürüldü

İddiaya göre, İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda ikamet eden Mehmet Z'ye (54) ait çoban köpeği, komşusu Erol F'nin (58) köpeğiyle boğuşmaya başladı.

Köpekleri ayırmak isteyen Erol F'nin oğlu Furkan F. (24), av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Köpeğini oğlu Mehmet Z. (18) ile almaya gelen Mehmet Z, Furkan F. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Erol F, bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlu Furkan F. ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

Kavgada yaralanan Mehmet Z. ile oğlu Mehmet Z'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, Çumra Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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