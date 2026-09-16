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Yerel Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 gözaltı, 244 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yerel

Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 gözaltı, 244 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Konya'da 'Kıskaç' operasyonunda 20 gözaltı, 244 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da yasa dışı silah ticareti ve organize suç bağlantılı suçlardan 20 şüpheli 'Kıskaç' operasyonuyla gözaltına alındı; 244 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da yasa dışı silah ticareti yaptığı, organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştığı tespit edilen 20 şüpheli, 'Kıskaç' operasyonuyla gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenledi.

Aramalarda kumar borç defteri de ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şöyle sıralandı:

  • 244 ruhsatsız tabanca
  • 244 şarjör
  • 405 fişek
  • 1 ruhsatsız tüfek
  • 134 tüfek kartuşu
  • 108 gram esrar
  • 57 uyuşturucu hap
  • 260 kumarda kullanılan oyun pulu
  • 1 kamera kayıt cihazı
  • 1 kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter

Gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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