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Yerel Konya'da kardeş cinayeti!
Yerel

Konya'da kardeş cinayeti!

Konya'nın Çumra'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:40:00 -
Konya'da kardeş cinayeti!

Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde Harun K. ve kardeşi Lokman K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kardeşi Harun K. tarafından silahla vurulduğu anlaşılan Lokman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lokman K. hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin cinayet zanlısı Harun K.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

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