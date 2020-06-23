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Aktüel

Konya'da kamyonetle midibüsün çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 17:48:40 -
Konya'da kamyonetle midibüsün çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da kamyonet ile midibüsün çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mevlüt Acar (43) idaresindeki 42 AFK 665 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Konya-Aksaray kara yolunun 30. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden geçerek karşı yönden gelen Hüseyin Kızıl (56) yönetimindeki midibüse çarptı.

Kazada minibüs sürücü ile aynı araçtaki eşi Hediye Kızıl (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü Acar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarın karı-kocanın cesetleri, cenaze aracıyla Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan kamyonetin kasasındaki iki büyükbaş hayvan da yaralandı. Yaralı hayvanlar için jandarma ekiplerince veteriner hekim çağırıldı.

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