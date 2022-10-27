  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Konya'da kamyon ve kamyonet akülerinin çalınmasıyla ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Yerel

Konya'da kamyon ve kamyonet akülerinin çalınmasıyla ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'da kamyon ve kamyonetlerin akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 13:24:00 -
Konya'da kamyon ve kamyonet akülerinin çalınmasıyla ilgili 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki Yazır ve Sancak mahallelerinde park halindeki araçların akülerinin çalındığı ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık yapılan mahallelerdeki güvenlik kameralarından şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları bulunan M.A, İ.Ö, İ.Ç, M.S. ve E.Ş. olduğunu belirledi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.A, İ.Ö, İ.Ç. ve M.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İ.Ç. ile M.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ve İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı aküleri satın aldığı belirlenen E.Ş. hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23