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Aktüel Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Aktüel

Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:01:03 -
Konya'da jandarmanın operasyonunda 11 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da, 11 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KOM Daire Başkanlığı ile Konya İl Jandarma Komutanlığınca 5 farklı adrese yapılan operasyonda, 11 av tüfeği, tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve fişek basma makinesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda, 4 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

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