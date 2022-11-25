Konya'da hayvana işkence infiale sebep oldu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert mesaj
Cübbeli Ahmet Hoca, Konya'da yaşanan üzücü olay üzerinden, İslam'da hayvan hakkının önemini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Konya'da sokak köpeklerinin başına kürek ve sopayla vurarak öldüren kişilere ait görüntüler kamuoyunda infiale sebep oldu.
Konya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü görevden alındı. Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Köpeğe eziyet ettikleri öğrenilen ve gözaltına alınan Murat B. ile Sefa C., emniyetteki ifadelerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet"ten adliyeye sevk edildi.
Yaşanan üzücü olayı sosyal medya hesabından duyuran Cübbeli Ahmet Hoca, İslam'da hayvan hakkını anlattı.
"Zararsız hayvanları eziyet ederek öldüren cânîler âhirette mutlakâ azâba uğratılacaktır." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti:
Köpeğe su veren fahişe bir kadın affedilirken kediyi hapsedip açlıktan ölmesine sebep olan azâba dûçâr olmuştur.