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Konya'da dilencinin üzerinden farklı şehirler için alınmış 9 otobüs bileti çıktı

Konya'da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden bin 291 lira ve farklı şehirler için alınmış ileri tarihli 9 otobüs bileti çıktı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 22:53
Konya'da dilencinin üzerinden farklı şehirler için alınmış 9 otobüs bileti çıktı

Konya Meram’da zabıta ekipleri, tren garı civarında bir kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 31 yaşındaki H.M'yi gözaltına alıp zabıta merkezine götürdü.

H.M'nin üzerinde yapılan aramada, farklı poşetler içerisine konulmuş 1291 lira ile Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu farklı şehirler için alınmış ileri tarihli 9 otobüs bileti çıktı.

Aramada ele geçirilen paraya encümen kararıyla el konulurken H.M'ye idari para cezası uygulandı.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 22:53
  1. Eskişehir
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Meram

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