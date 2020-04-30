Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,688-1,763 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,688-1,763 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,761
|1,761
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,688
|1,763
|Ekmeklik diğer buğday
|1,690
|1,690
|Düşük vasıflı buğday
|1,686
|1,741
|ARPALAR
|Arpalar
|1,311
|1,328
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,377
|1,394
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,644
|9,644