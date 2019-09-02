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Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ konutlarına ilişkin teslim tarihleri merak edilmekte. TOKİ Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883 konutların teslim tarihini açıkladı. Peki Konya Sarayönü 3. etap 883 konutları ne zaman teslim edilecek? Konya Sarayönü 3. etap 883 konutları ne zaman bitecek?

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:08
Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ konutlarına ilişkin teslim tarihleri merak edilmekte. TOKİ Konya Sarayönü 3. etap 883 konutların teslim tarihini açıkladı. Peki Konya Sarayönü TOKİ 3. etap 883 konutları ne zaman teslim edilecek? Konya Sarayönü 3. etap 883 konutları ne zaman bitecek? 

TOKİ Konya Sarayönü 3. etap 883 konut projeSİ, 2 Eylül – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Sarayönü 3. Etap projesi kapsamında inşa ettirilmiş bulunan 883 adet konutun teslim işlemleri 02 Eylül-11 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İlk olarak KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Konya Sarayönü Şubesi’nde,

• Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün Prokon Beşer Ortak Girişimi Sarayönü 3. Etap Projesi konutları şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir. T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesine Doğalgaz bağlantı bedeli olarak 632,13_TL nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,

5) Doğalgaz bağlantı bedelinin yatırıldığına dair belge veya fatura

İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:08
  1. Konya Sarayönü 3. etap 883 konutları ne zaman teslim edilecek?
  2. TOKİKonya Sarayönü 3. etap 883 konutları ne zaman bitecek?

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