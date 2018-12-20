Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Konya Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları kim? Akşehir Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Eğerli belediye başkan adayı, Saadet Partisi Yunak belediye başkan adayı kim?

20 Aralık 2018 Perşembe 14:01
Konya Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları kim? Akşehir Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Eğerli belediye başkan adayı, Saadet Partisi Selçuklu belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi (SP) Konya belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı merak edilmekte. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız, ocak ayı sonuna kadar hepsini açıklamış oluruz." dedi. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43 (18 büyükşehir, 30 il, 561 ilçe)

CHP % 26 (6 büyükşehir, 8 il, 158 ilçe)

MHP % 17 (3 büyükşehir, 5 il, 106 ilçe

BDP-HDP % 4 (2 büyükşehir, 8 il, 67 ilçe

Saadet Partisi (SP) % 2 (8 ilçe) 

2014 Konya Büyükşehir belediye başkanlık sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64.3

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18.5

SP adayı Mustafa Özkafa % 7.5

24 Haziran Konya genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.66

MHP % 15.73

CHP % 9.42

İYİ Parti % 9.12

HDP % 3.29

SP % 2.38

AK Parti Konya Milletvekilleri

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Leyla Şahin Usta

Ziya Altunyaldız

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

Abdullah Ağralı

Selman Özboyacı

Halil Etyemez

MHP Konya Milletvekili 

Mustafa Kalaycı

CHP Konya Milletvekili

Abdüllatif Şener

İYİ Parti Konya Milletvekili

Fahrettin Yokuş

Saadet Partisi Konya Milletvekili

Abdulkadir Karaduman

 

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay olmuştu.

CHP Konya ilçe belediye başkan adayları

Konya Akşehir belediye başkan adayı Eyüp Oyan

Konya Hüyük belediye başkan adayı Ali Büyükdoğan

Konya Yunak belediye başkan adayı Muammer Diri

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil

CHP Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı Nurettin Akbuğa Mevcut başkan

CHP Konya Seydişehir belediye başkan adayı Mehmet Katlav

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:01
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. saadet partisi konya belediye başkan adayları
  8. konya saadet partisi belediye başkan adayları 2019
  9. yerel seçim 2019 saadet partisi belediye başkan adayları
  10. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları kim? Akşehir Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019
  11. Saadet Partisi Eğerli belediye başkan adayı
  12. Saadet Partisi Yunak belediye başkan adayı kim?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı saldırıda öldü
    1. Evlilik hazırlığı yapan çift, silahlı..
    2. Beşiktaş'taki cinayet
    3. BM temsilcisinden "Libya petrolü, tüm..
    4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    5. Çocukların doğal ilacı bu besinler
    6. Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam..
    7. "Bölgemizde güvenlik ve istikrar için..
    8. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,..
    9. Yabancıya konut satışında 40 bin..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    12. Eski kaymakam Özkan'ın "FETÖ" davası
    13. Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı..
    14. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi
    15. İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
    16. Boluspor'da Eskişehirspor maçı..
    17. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
    18. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    19. Putin'den Mustafa Kemal açıklaması
    20. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!