Konya Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları kim? Akşehir Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Eğerli belediye başkan adayı, Saadet Partisi Selçuklu belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi (SP) Konya belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı merak edilmekte. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız, ocak ayı sonuna kadar hepsini açıklamış oluruz." dedi. Saadet Partisi Konya belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43 (18 büyükşehir, 30 il, 561 ilçe)

CHP % 26 (6 büyükşehir, 8 il, 158 ilçe)

MHP % 17 (3 büyükşehir, 5 il, 106 ilçe

BDP-HDP % 4 (2 büyükşehir, 8 il, 67 ilçe

Saadet Partisi (SP) % 2 (8 ilçe)

2014 Konya Büyükşehir belediye başkanlık sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64.3

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18.5

SP adayı Mustafa Özkafa % 7.5

24 Haziran Konya genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.66

MHP % 15.73

CHP % 9.42

İYİ Parti % 9.12

HDP % 3.29

SP % 2.38

AK Parti Konya Milletvekilleri

Ahmet Sorgun

Tahir Akyürek

Orhan Erdem

Leyla Şahin Usta

Ziya Altunyaldız

Hacı Ahmet Özdemir

Gülay Samancı

Abdullah Ağralı

Selman Özboyacı

Halil Etyemez

MHP Konya Milletvekili

Mustafa Kalaycı

CHP Konya Milletvekili

Abdüllatif Şener

İYİ Parti Konya Milletvekili

Fahrettin Yokuş

Saadet Partisi Konya Milletvekili

Abdulkadir Karaduman

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Konya belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay olmuştu.

CHP Konya ilçe belediye başkan adayları

Konya Akşehir belediye başkan adayı Eyüp Oyan

Konya Hüyük belediye başkan adayı Ali Büyükdoğan

Konya Yunak belediye başkan adayı Muammer Diri

Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Bülent Ecevit Tatlıdil

CHP Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı Nurettin Akbuğa Mevcut başkan

CHP Konya Seydişehir belediye başkan adayı Mehmet Katlav