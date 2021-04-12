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Eğitim Konya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Konya liseleri kontenjanları
Eğitim

Konya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Konya liseleri kontenjanları

Gelecek hayali kuran her öğrenci öncelikle istediği liseye gidebilmesi için LGS sınavına girmesi gerekiyor. Konya ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. Peki, Konya liseleri taban puanı 2021, Konya liseleri başarı sıralaması ve Konya liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:56:00 -
Konya liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Konya liseleri kontenjanları

Ortaokul 8. sınıfı bitiren her öğrenci LGS sınavına girerek lise 1 yani 9. sınıfa geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli liseler bulunmaktadır. Bu liseler girmek için LGS sınavına girmek gerekir. LGS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. İşte haberin detayları…

Konya liseleri taban puanı 2021, Konya liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Kocaeli liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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