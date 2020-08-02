Konya GSB KYK yurt sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları son dakika. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday üniversite tercihinde bulunacak. ÖSYM tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversiteyi Konya’da okumak isteyenler Konya devlet yurtları, KYK yurdu olup olmadığı, Konya GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Konya KYK yurtları erkek, Konya devlet yurdu kız ve Konya KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Konya GSB KYK yurt sorgulama.
ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Konya KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Konya KYK yurtları adresleri.
Konya KYK AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(332) 461-24-21, 0(332) 461-24-22, 0(332) 461-24-23
Adres :: Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA
Konya KYK NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 814-01-22, 0(539) 587-47-17
Adres :: KOZAĞAÇ MAH. KOZAĞAÇ CAD. NO:130/1 AKŞEHİR/KONYA
Konya KYK AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(332) 461-24-21, 0(332) 461-24-22, 0(332) 461-24-23
Adres :: Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA
Konya KYK NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 814-01-22, 0(539) 587-47-17
Adres :: KOZAĞAÇ MAH. KOZAĞAÇ CAD. NO:130/1 AKŞEHİR/KONYA
Konya KYK AKŞEHİR YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(332) 824-85-84, 0(332) 824-85-85
Adres :: KOZAĞAÇ MAHALLESİ 37809 sok NO:4/c AKŞEHİR / KONYA
Konya KYK EŞREFOĞLU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 511-00-43, 0(332) 511-00-53
Adres :: YENİ MAHALLE ANTALYA CADDESİ NO:141 BEYŞEHİR/KONYA
Konya KYK BEYŞEHİR YURDU
Tipi : KIZ
Adres :: BADEMLİ MAH. BADEMLİ CAD. NO: 95/E BEYŞEHİR/KONYA
Konya KYK BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(332) 426-20-06
Adres :: A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA
Konya KYK EREĞLİ ERKEK YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 710-10-66
Adres :: Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA
Konya KYK EREĞLİ KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(332) 712-15-53
Faks: 03327121863
Adres :: TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:12
Konya KYK HADİM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(332) 418-1015, 0(332) 418-1510
Adres :: Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA
Konya KYK KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(332) 834-1237, 0(332) 834-2403
Adres :: Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA
Konya KYK SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Adres :: SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:76/D KARAPINAR KONYA
Konya KYK KİMYA HATUN KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(332) 290-2915
Adres :: BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA
Konya KYK KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(332) 261-16-35, 0(332) 261-23-11
Adres :: A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA
Konya KYK ALAADDİN YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 241-0117, 0(332) 241-0118
Adres :: AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA
Konya KYK ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(332) 261-05-61
Adres :: Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA
Konya KYK MEVLANA KIZ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(332) 235-76-86, 0(332) 235-91-29
Adres :: IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA
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