Konya GSB KYK yurt sorgulama

ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak. Adaylar ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan üniversite bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve üniversite özel şartlarını araştırırken bir yandan da yurtlar da araştırılıyor. Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konusunda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Konya KYK yurtları nerede? İşte kygm.gsb.gov.tr yurt müdürlükleri Konya KYK yurtları adresleri.

Konya KYK AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(332) 461-24-21, 0(332) 461-24-22, 0(332) 461-24-23

Adres :: Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA

Konya KYK NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 814-01-22, 0(539) 587-47-17

Adres :: KOZAĞAÇ MAH. KOZAĞAÇ CAD. NO:130/1 AKŞEHİR/KONYA

Konya KYK AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(332) 461-24-21, 0(332) 461-24-22, 0(332) 461-24-23

Adres :: Yeni Mah. 27605 Sok. No: 6/ A Akören/KONYA

Konya KYK NASREDDİN HOCA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 814-01-22, 0(539) 587-47-17

Adres :: KOZAĞAÇ MAH. KOZAĞAÇ CAD. NO:130/1 AKŞEHİR/KONYA

Konya KYK AKŞEHİR YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(332) 824-85-84, 0(332) 824-85-85

Adres :: KOZAĞAÇ MAHALLESİ 37809 sok NO:4/c AKŞEHİR / KONYA

Konya KYK EŞREFOĞLU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 511-00-43, 0(332) 511-00-53

Adres :: YENİ MAHALLE ANTALYA CADDESİ NO:141 BEYŞEHİR/KONYA

Konya KYK BEYŞEHİR YURDU

Tipi : KIZ

Adres :: BADEMLİ MAH. BADEMLİ CAD. NO: 95/E BEYŞEHİR/KONYA

Konya KYK BOZKIR-Y.Ö.KYK MUSTAFA SUNA-ÖZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(332) 426-20-06

Adres :: A Blok (Kız Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51027 SOKAK NO:24 BOZKIR KONYA B Blok (İdare ve Erkek Bloku)- YUKARI MAH. 50034 SOKAK NO:22 BOZKIR/KONYA C Blok (Erkek Bloku)- DEMİRASAF MAHALLESİ 51014 SOKAK NO:3/1 BOZKIR/KONYA

Konya KYK EREĞLİ ERKEK YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 710-10-66

Adres :: Atakent Mahallesi Yurt caddesi No:84 Ereğli/KONYA

Konya KYK EREĞLİ KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(332) 712-15-53

Faks: 03327121863

Adres :: TOROS MAH. ÜNİVERSİTE CADDESİ NO:12

Konya KYK HADİM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(332) 418-1015, 0(332) 418-1510

Adres :: Armağanlar Mah. 103255 Sk. Kapı No:16 Hadim/KONYA

Konya KYK KADINHANI-F. ALİ-FATMA SÜNDÜS İÇİL YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(332) 834-1237, 0(332) 834-2403

Adres :: Tepebaşı Mah. Çevre Yolu Cad. No:42 42800 Kadınhanı/KONYA

Konya KYK SULTAN VELED ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Adres :: SANDIKLI MAHALLESİ SARAYBOSNA CADDESİ NO:76/D KARAPINAR KONYA

Konya KYK KİMYA HATUN KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(332) 290-2915

Adres :: BOSNA HERSEK MAH.OSMANLI CAD.NO:9/9A SELÇUKLU/KONYA

Konya KYK KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(332) 261-16-35, 0(332) 261-23-11

Adres :: A Blok (Müdürlük) : Kosova Mh. Yeni İstanbul Cad. 208/A Selçuklu /KONYA B Blok : Kosova Mahallesi Mekke Caddesi No:2 Selçuklu /KONYA

Konya KYK ALAADDİN YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 241-0117, 0(332) 241-0118

Adres :: AKADEMİ MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CAD. NO:285 SELÇUKLU/KONYA

Konya KYK ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(332) 261-05-61

Adres :: Kosova Mah.Ünaldı Sokak No:1 Selçuklu/KONYA

Konya KYK MEVLANA KIZ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(332) 235-76-86, 0(332) 235-91-29

Adres :: IŞIKLAR MAH.HİCAZ SOK. NO:5 SELÇUKLU/KONYA

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