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Yerel Konya-Ankara kara yolunda alev alan otomobil hurdaya döndü
Yerel

Konya-Ankara kara yolunda alev alan otomobil hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
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Konya-Ankara kara yolunda alev alan otomobil hurdaya döndü

Konya-Ankara kara yolunda seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken olayda yaralanan olmadı.

Olay, kara yolunun Yazıbelen mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını sardı.

Konya-Ankara kara yolunun Yazıbelen mevkisinde ilerleyen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla kara yolunu bir süre araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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