Konut kredi finansman oranı düştü mü? Banka konut oranları ne kadar?
Konut oranları düştü mü? Banka konut kredi oranları ev alacaklarca sorgulanıyor. Banka kredi finansman oranları son son günlerde binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Her yıl haziran ayda konut kampanyası düzenlenerek konut finansman oranları bir hayli aşağıya çekilmekte. 1 Haziran’dan sonra salgın döneminde yeni bir sürece geçilecek olmasıyla birlikte ev alacaklar faizsiz bankaların yani katılım bankaların konut finansman oranlarını merak etmekte. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranı nedir? Vakıf katılım konut finansman oranı ne?
Kredi finansman oranları 2021 merak ediliyor. Katılım bankalarına konut kredisi bir başka değişle konut finansmanı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 'Ziraat Katılım, Vakıf Katılım finansman oranları ne kadar?' Sorusuna yanıt arıyor. Devletin katılım bankası olan Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım finansman oranlarını güncelledi. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranı nedir? Vakıf katılım konut finansman oranı ne?
Ziraat Katılım konut finansman oranları ne kadar?
Ziraat Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.41'den 60 ay vade hesaplaması şu şekilde:
Ziraat Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.41'den 72 ay vade hesaplaması şu şekilde:
Vakıf Katılım konut finansman oranları ne kadar?
Vakıf Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.55'ten 60 ay vade hesaplaması şu şekilde:
Vakıf Katılım 120 bin TL konut finansmanı çekmek isteyen biri aylık kar oranı 1.55'ten 72 ay vade hesaplaması şu şekilde: