  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Joe Biden için flaş iddia: Bundan korkuyor

Dışa bağımlı Türkiye isteyen Almanların umudu Kılıçdaroğlu!

Müslüman ülkede bu ne nefret? Özlem Gürses'in sarık ve cübbe rahatsızlığı!

Menzil Cemaati 2023 seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı!

Türk dünyası bildiri yayımladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim desteği

Çin'de keşif açıklaması şaşkına çevirdi: Boyun uzunluğu 15 metreye varan en eski dinozor keşfedildi!

Libya'da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu: Çad sınır kapısına yakın! Depoyu mühürlediğini kabul etti!

Senin savunduğun İslam hangi İslam peki Cemil?

Çin'in 12 maddelik barış teklifine Beyaz Saray'dan cevap

ABD'li iflas eden bankaların kripto bağlantısı: O kriz FED ve FDIC’yi köşeye kadar sıkıştırıyor! İflas dalgası
Ekonomi Konut fiyatlarındaki artış yüzdesine inanamayacaksınız
Ekonomi

Konut fiyatlarındaki artış yüzdesine inanamayacaksınız

Fırsatçılık, vicdansızlık, haksızlık... Türkiye'de konut fiyatları 1 yılda yüzde 153,1 arttı!

Yeniakit Publisher
2023-03-17 07:57:00 -
Konut fiyatlarındaki artış yüzdesine inanamayacaksınız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artarak 708,3 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ocakta yıllık bazda yüzde 153,1 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 59,1 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 6,0, 6,0 ve 5,8'lik artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 154,4, Ankara'da yüzde 156,8 ve İzmir'de 149,9 yükseldi.

İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!
İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam Memiş altın fiyatları için sonunda o cümleyi kurdu! Altın alacaklar, satacaklar: Alım fırsatı için mart tahmini!

Altın fiyatları füze gibi fırladı! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını ilan etti
Altın fiyatları füze gibi fırladı! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını ilan etti

Ekonomi

Altın fiyatları füze gibi fırladı! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını ilan etti

Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti
Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına sert düşüş: Fiyatlarında indirime gidildi, fiyatı düştü! Yeni akaryakıt fiyatları değişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23