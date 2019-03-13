Konuşmasını bölen kadına çıkıştı: Hiç yakıştıramıyorum. Çok ayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşması esnasında alandaki bir kadına, "Hanımefendi hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelirsin konuşuruz. Çok ayıp provoke etme bizi" diyerek çıkıştı. Konuşmasına devam etti Erdoğan, yaptığı uyarı sonrası konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

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