Konuşmasını bölen kadına çıkıştı: Hiç yakıştıramıyorum. Çok ayıp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.13 Mart 2019 Çarşamba 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, konuşması esnasında alandaki bir kadına, "Hanımefendi hiç yakıştıramıyorum. Bitsin konuşmam ondan sonra gelirsin konuşuruz. Çok ayıp provoke etme bizi" diyerek çıkıştı.
Konuşmasına devam etti
Erdoğan, yaptığı uyarı sonrası konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
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