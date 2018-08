Konuşmalar ortaya çıktı! Darbeyi önceden biliyorlarmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt faaliyetleri kapsamında İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince tüm Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 36 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, şüphelilerin darbe girişimini önceden bildiği ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" okunması şeklinde kriptolu mesajlaşma yaptıkları bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Tuzcu tarafından, FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'nın da bulunduğu 36 şüpheli hakkında düzenlen iddianamede, örgüt mensuplarının ByLock, Eagle ve Tango gibi kriptolu mesaj uygulamalarında ele geçirilen bazı mesajlar aktarıldı.



Şüphelilerin darbe girişiminden haberdar oldukları, bu kapsamda darbe girişimi esnasında İstihbarat Şube Müdürlüğünde olmaları için bahane bulmaya çalıştıkları belirtilen iddianamede, buna ilişkin yazışmalara da yer verildi.



Şüphelilerden Ahmet Özkan Özalp'in kriptolu programdaki BTX isimli gruba 15 Temmuz sabahı, "Hafta sonu c.tesi ve pazar sistemlere bağlanıp bir bilgi talebi olabilir abiler tarafından. Hafta sonu kim gelip bağlanabilir, yazılımdan kimse bu zamana kadar hafta sonu kalmadı dolayısıyla dikkat çeker." şeklindeki mesaj attığı, Akif kod adlı Mustafa Koçyiğit'in de "Abiler, Ömer abinin bahsettiği mesele için hazırlıklı olsak şimdiden bir abi hafta sonu için gerekçe üretip işe geleceğini söylese." ifadelerini kullandığı belirtildi.



Akif kod isimli Koçyiğit'in, 15 Temmuz 2016'da saat 17.56'da attığı mesajlar da şu şekilde sıralandı:



"- Abi gece kalabildiğimiz kadar kalalım, biri telefonda hanımıyla kavga mı etse ki şubenin ortasında :) Misafirhane'den bir kişilik yer ayırtsa vs. Levent bekar, abi annemler memlekete gitti diyebilir."



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile "direkt irtibatlı" olduğu belirtilen "Akif" kod adlı Koçyiğit'in, 16 Temmuz saat 01.25'te de Çankaya'daki İstihbarat Daire Başkanlığında bulunan bilgi işlem birimine ilişkin, "Abiler darbe başladı. Bizim Yıldız bilgi işlemi korumamız lazım. Adamların verileri silmelerini engellememiz lazım." dediği belirtildi.



DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ 'BEDDUA' SEANSI



Şüphelilerin 15 Temmuz'dan önce darbe girişiminin başarılı olması için birbirlerine dua içerikli mesaj attıkları belirtilen iddianamede, mesaj içerikleri hakkında İslam alimlerine dayandırılan değerlendirme notuna da yer verildi.



Sözde dualara ilişkin, "Müslüman kimselerin aleyhine okunamayacağı, okunmasının haram olarak kabul edilen bu duanın, 15 Temmuz 2016 günü meydana gelecek olan darbenin başarılı olabilmesi için defaaten okunmasının istendiği." ifadeleri kullanıldı.



Bu duaların içerikleri itibarıyla şüphelilerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen gibi bedduaya devam ettikleri aktarıldı.



Buna göre darbe girişiminden bir gün önce saat 19.54'te atılan bir mesajda, "Allah'ım. Senin kahreden güç ve kudretine, süratle yetişen yardım ve nusretine, çizdiğin sınırların aşılması karşısındaki mukaddes gayretine ve talep edenleri içine aldığın himayene sığınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"Bize tuzak hazırlayanların tuzaklarını kendi başlarına dola." sözleriyle devam eden mesajda, "Kılıçlarını körelt (mühimmatlarını kullanamaz hale getir) ve sayılarını azalt. Allahım, başlarına musibet yağdır. Allahım, üzerlerine azabını gönder." denildi.



İddianamede ayrıca, FETÖ'cülerin beddua içerikli sözde dualarının her namazdan sonra defalarca okumaları yönünde birbirine telkinde bulunduğu anlatıldı.



Şüphelilerden Özalp'in 16 Temmuz 2016 saat 01.25'te, "Büyüğümüzden, evinde olan abiler. İş güç her şey bırakılsın. Dua-i nasr ve galebe okunsun. 'Arkadaşlar Ahzap suresi okusunlar.' dedi." şeklindeki mesajı gönderdiği, "Büyüğümüz" diye hitap ettiği kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olduğu aktarıldı.