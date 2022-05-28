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Yerel Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, trafik mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:19:00 -
Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu

Kaza, saat 08.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Can K. (34) idaresindeki 06 EZN 77 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce trafik mesafe levhasına çarptı, ardından da tarlaya uçtu.

Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Can K. (34) ve yolcu olarak bulunan Ayşe Y. K. (32), itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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