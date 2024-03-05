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Yerel Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 15:19:00 -

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. (20) yönetimindeki 23 EU 366 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje daha sonra ise aydınlatma direğine çarparak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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