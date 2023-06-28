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Yerel Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti
Yerel

Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-28 04:15:00 -
Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti

Burdur-Fethiye karayolunda kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay saat 21.15 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametine gelen Osman Sak (47) idaresindeki 15 AL 032 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeritte ters döndü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ters dönen araç içerisinden çıkarılan yaralılar Osman Sak ve yanında yolcu olarak bulunan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Osman Sak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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