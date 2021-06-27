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Yerel Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Yaralılar var
Yerel

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Yaralılar var

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin diğere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:19:00 -
Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: Yaralılar var

Kaza, Sakarya’nın Karasu ilçesi, Aziziye Mahallesi, Gazi Caddesi ile Şehit Ferhat Sözer Caddesi’nin bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ferhat Sözer Caddesi’nden Gazi Caddesi istikametinde gitmekte olan Mustafa Ç. idaresindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazazedelerin imdadına yetişen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Mustafa Ç., eşi Neva Ç. ve kimliği henüz belirlenemeyen oğlu, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Ç. ve oğlunun Karasu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri devam ederken, Neva Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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